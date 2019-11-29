В Нефтекамске водитель сбил пятерых детей

Житель башкирского города Нефтекамск сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД по региону.

Согласно данным, 56-летний мужчина наехал на пятерых несовершеннолетних в пригородном поселке Энергетик на улице Высоковольтная.

В результате аварии в больницу доставили трех девочек 16-ти лет.

По словам водителя, он не справился с управлением и наехал на пешеходов, которые шли слева по ходу движения.

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