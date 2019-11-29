В Нефтекамске водитель сбил пятерых детей
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Житель башкирского города Нефтекамск сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД по региону.
Согласно данным, 56-летний мужчина наехал на пятерых несовершеннолетних в пригородном поселке Энергетик на улице Высоковольтная.
В результате аварии в больницу доставили трех девочек 16-ти лет.
По словам водителя, он не справился с управлением и наехал на пешеходов, которые шли слева по ходу движения.
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