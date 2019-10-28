Установлена стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Стоимость проезда для водителей легковых автомобилей по новой трассе М-11, соединяющей Москву и Петербург, составит от 1,3 до 2 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект приказа «Автодора».

Согласно документу, цена будет определяться днем недели, а также наличием в транспортном средстве транспондера, который позволяет списать оплату, не останавливая автомобиль.

Кроме того, оплата будет разной для определенных отрезков пути. Так, за проезд от столицы до Твери в субботу и воскресенье придется заплатить 870 рублей, тогда как от Твери до Петербурга сумма составит 1150 рублей.

Правила будут распространяться только на легковые автомобили 1-й категории.

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