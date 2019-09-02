Видео со сбившем двоих детей водителем Porsche появилось в Сети

В Сети появилось видео момента ДТП в Москве, на котором видно, как водитель Porsche Cayenne сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого стало известно, что водителя Porsche задержали недалеко от дома 30 по Донецкой улице.

Как отмечается, в момент аварии дети катались на самокатах. В результате инцидента один ребенок был доставлен в больницу.

Кроме того, на месте происшествия оказался очевидец, который описал автомобиль, скрывшийся с места ДТП.

По его словам, машина наехала на двух детей на пешеходном переходе, после чего водитель скрылся.

Также он отметил, что автомобиль выглядел обшарпанным и добавил, что похожий Porshe часто встречался в соседнем двое.