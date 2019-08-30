В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания «Автодор» не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как пишет газета, про строительство новой дороги заговорили из-за того, что существующие трассы до моста не справляются с потом машин. Из-за этого возникают пробки и почти останавливается движения автотранспорта.

В связи с этим новая 128-километровая трасса позволит разгрузить поток автомобилей. Планируется, что новая магистраль будет находиться недалеко от Темрюка до планируемого дальнего западного обхода Краснодара.

По данным источника из Минтранса, дорогу должны построить до 2022 года.

Ранее была названа дата запуска поездов по Крымскому мосту.