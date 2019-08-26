Автобус протаранил девять машин в Кирове
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В Кирове автобус протаранил девять легковых автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Кировской области.
Как отмечается, в результате инцидента водитель одной из машин получил травмы.
Уточняется, что водитель автобуса не сумел справиться с управлением и совершил наезд на девять машин.
По предварительным данным, водителю автобуса стало плохо за рулем, что и привело к аварии. В итоге, он был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском.