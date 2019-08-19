Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 34. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Пермского края.

Как отмечается, в больницу был госпитализирован еще один ребенок.

Уточняется, что на настоящий момент в больнице находятся 24 взрослых, у семерых из которых состояние оценивается как тяжелое, и 10 детей, из которых девять в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии.

В Перми автобус попал в ДТП, столкнувшись с препятствием. В транспорте находились 59 человек, одна женщина скончалась.

Ранее была названа возможная причина ДТП с автобусом в Перми.