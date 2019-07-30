Россиянам упростили получение автомобильных номеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет россиянам возможность самостоятельного получения регистрационных номеров на автомобиль напрямую у их производителей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал правовой информации.

Согласно документу, изготовители номерных знаков будут нести ответственность за искажение регистрационных данных и за нарушение правил госрегистрации.

Закон вступит в силу с начала в 2020 года.

Ранее сообщалось, что за грязные номера будут отбирать права.