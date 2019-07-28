Дети пострадали в ДТП в Крыму

Пять детей и два взрослых пострадали в аварии на Крымском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает РИА «Новости».

По последним данным, одна из девочек умерла. Медики не смогли ее спасти в реанимации, так как травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Как отмечается, авария произошла на автотрассе «Таврида». По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором были дети, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.

Известно, что в аварии пострадали и водители автомобилей.

В настоящее время в МВД выясняют все подробности случившегося.