Дети пострадали в ДТП в Крыму
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Пять детей и два взрослых пострадали в аварии на Крымском полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает РИА «Новости».
По последним данным, одна из девочек умерла. Медики не смогли ее спасти в реанимации, так как травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Как отмечается, авария произошла на автотрассе «Таврида». По предварительным данным, водитель автомобиля, в котором были дети, выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.
Известно, что в аварии пострадали и водители автомобилей.
В настоящее время в МВД выясняют все подробности случившегося.