Девять человек пострадали в ДТП в Приамурье

В Амурской области в ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Амурской области.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали в том числе четверо несовершеннолетних — 2010, 2005 и 2002 годов рождения.

Уточняется, что все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По предварительным данным, ДТП произошло с участием двух легковых машин.

Водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, что и стало причиной аварии.

Ранее сообщалось, что 7 россиян, включая троих детей, погибли в ДТП.