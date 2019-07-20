Девять человек пострадали в ДТП в Приамурье
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В Амурской области в ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Амурской области.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали в том числе четверо несовершеннолетних — 2010, 2005 и 2002 годов рождения.
Уточняется, что все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
По предварительным данным, ДТП произошло с участием двух легковых машин.
Водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, что и стало причиной аварии.
Ранее сообщалось, что 7 россиян, включая троих детей, погибли в ДТП.