Водитель легковушки сбил женщину и троих детей

В Архангельской области водитель автомобиля сбил женщину и троих детей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Страшный инцидент произошел в селе Зубровка.

Отмечается, что водитель автомобиля «Ока» совершил наезд на пешеходов, которые двигались по обочине, а затем скрылся.

Девушка 28 лет получила сотрясение головного мозга и ушибы вместе с ее годовалой дочерью, которая находилась в коляске. Такие же травмы были диагностированы у шестилетнего мальчика, его трехлетний брат получил ушиб колена.

Правоохранительным органам удалось розыскать виновника аварии. 43-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения рассказал, как выключил фары, чтобы его не заметили полицейские, в ходе чего сам не увидел пешеходов на неосвещенном участке дороги. От медицинской экспертизы он отказался. Ведется административное расследование дела.