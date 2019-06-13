Пенсионерка протаранила группу детей в Японии

В Японии пожилая женщина за рулем автомобиля наехала на группу детей, предает NHK.

Отмечается, что инцидент произошел в 10.00 (3.00 мск) в городе Нисиномия, расположенном в префектуре Хёго. Группа детей вместе с сопровождающим направлялась в детский сад. В результате произошедшего пострадали две девочки, которым пять и шесть лет. Их госпитализировали. Управлявшую автомобилем 69-летнюю женщину арестовали за неосторожное вождение.

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