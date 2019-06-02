Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре легковых автомобиля и рейсовый автобус, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, в результате столкновения пострадали семь человек. Он уточнил, что двух пострадавших деблокировали из легковых машин и передали медикам.

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.

Отмечается, что движение по Кутузовскому в центр было полностью перекрыто.

Ранее появилось видео наезда автомобиля на толпу людей в Петербурге.