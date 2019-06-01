Вагон и грузовик загорелись после столкновения в Адыгее

В результате столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Адыгее загорелся один вагон и грузовик, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

По данным агентства, столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Шенджий в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее. В результате столкновения пострадал водитель грузового автомобиля.

После ДТП ожидаются задержки пассажирских поездов.