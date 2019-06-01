Раскрыта схема обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре провели контрольную закупку в автосалоне и выявили основные виды обмана. Об этом сообщает «Российская газета».

Как выяснилось, многих россиян, которые хотят купить автомобиль, пытаются обмануть разными способами. Чаще всего права покупателей нарушаются при составлении договора, где указывается заведомо неверная стоимость машины. Клиенту выдают памятку с завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые надо предоставить банку. Также обман часто кроется в указании комплектации, которая в итоге оказывается скромнее заявленной.

Издание назвало основные виды обмана при покупке автомобиля:

Во-первых, цена машины намного ниже среднерыночной. Или при оформлении договора процентная ставка по кредиту неоправданно низкая.

Во-вторых, покупателю постоянно под разными предлогами не показывают автомобиль или консультанты предлагают заменить заявленную машину на другую марку или модель.

В-третьих, сделка длится больше половины дня.