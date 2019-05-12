Из-за разлитого мыла серия смертельных ДТП произошла под Владимиром

Во Владимирской области на трассе М7 «Волга» произошли три аварии из-за разлитого на дороге мыльного вещества, два человека погибли, девять пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным ведомства, водитель грузовика допустил падение груза — шести емкостей с мыльным веществом, содержимое которых оказалось на встречной полосе. С грузом столкнулась иномарка, в которой пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Впоследствии на этом участке произошло еще два ДТП за полчаса. Один водитель, не справившись с управлением, улетел в кювет, пострадал один человек. Затем в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека, трое получили травмы.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с грузовиком в Крыму.