Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории «любителей» и «профессионалов». Соответствующие поправки были опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, подготовку любителей выведут из-под законодательства об образовании, в результате чего их освободят от изучения организационно-управленческих дисциплин, не связанных с безопасностью дорожного движения. Как полагают в Минтрансе, у водителей, которые не будут профессионально заниматься перевозками, необходимости в таких знаниях нет.

В свою очередь водителей-профессионалов будут готовить по действующей системе профессионального обучения, которое они смогут пройти после получения водительских прав. По завершении обучения и сдачи экзаменов им будут выдавать документ о квалификации сроком на пять лет, по их истечении обучение придется пройти заново.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «разделение позволит установить требование о периодическом повышении квалификации водителей-профессионалов без увеличения нагрузки на любителей.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права.