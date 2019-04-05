BMW оштрафовали на миллиард евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию BMW на сумму более миллиарда евро из-за сговора с другими компаниями, передает РИА «Новости».
По предварительным данным ЕК, BMW около восьми лет нарушала антимонопольные правила Евросоюза, вступил в сговор с Daimler и Volkswagen.
Отмечается, что концерны осуществляли сотрудничество с 2006 по 2014 годы в сфере технологий очистки воздуха для бензиновых и дизельных двигателей.
В BMW согласились выплатить этот штраф, уточняет агентство.
«После рассмотрения уведомления о претензиях, BMW признает оценочное обязательство, которое, вероятно, превысит один миллиард евро», — добавили в BMW.
Ранее Еврокомиссия обвинила концерны BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре, чтобы сдержать разработку технологий очистки выхлопных газов.