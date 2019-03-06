Шесть граждан Азербайджана погибли в ДТП на Ставрополье

На Ставрополье в результате столкновения минивэна с грузовиком погибли шесть граждан Азербайджана, еще пять человек пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Всего, по данным ведомства, в минивэне находились восемь граждан Азербайджана. Как отмечается, грузовик выехал на встречную полосу и допустил столкновение.

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«На месте происшествия погибли четыре участника автоаварии, еще двое скончались по пути в больницу. Три человека госпитализированы», — говорится в сообщении ГИБДД по Ставрополью.

Сообщается, что транспортное средство выполняло частную перевозку из Азербайджана в Москву.

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