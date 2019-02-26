Скончался пострадавший в ДТП с автобусом, который частично разорвало при столкновении

__is_photorep_included12208513: 1

Скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом, которое произошло накануне на проспекте Андропова в Москве, сообщает РИА «Новости».

Еще два получивших травмы человека госпитализированы в состоянии средней тяжести и тяжелом.

25 февраля автобус частично разорвало при ДТП в Москве на проспекте Андропова. Водитель легкового автомобиля при выполнении резкого маневра столкнулся с автобусом. После этого автобус отбросило на столб.

На кадрах с мета происшествия видно, как столб «раскроил» переднюю часть транспортного средства на две.