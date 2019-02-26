Автобус частично разорвало при ДТП в Москве

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В ГУП «Мосгортранс» проинформировали о ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел примерно в 23.00 недалеко от д. 50, корп. 1 по проспекту Андропова. Водитель легкового автомобиля при выполнении резкого маневра столкнулся с автобусом. После этого автобус отбросило на столб.

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«В автобусе пострадали три человека, им оказывают медицинскую помощь», — заявили в ведомстве.

Как видно на кадрах с мета происшествия, столб «раскроил» переднюю часть транспортного средства на две.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово.