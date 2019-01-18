Под Тулой подросток врезался в машину с полицейскими

На трассе в Тульской области, автомобиль, которым управлял несовершеннолетний без прав, врезался в машину с полицейскими. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя областного управления МВД Андрея Ярцева.

«Две легковые машины ВАЗ-2114 столкнулись, одна не справилась с управлением, выехала на встречку. В ней находился 17-летний бесправный водитель, вез он 15-летнего пассажира, а в другой машине было четыре сотрудника полиции и еще один мужчина — не сотрудник полиции», — рассказал он.

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Отмечается, что один из сотрудников полиции погиб в результате ДТП, остальные пассажиры обеих машин пострадали.

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