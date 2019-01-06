В МВД рассказали об изменениях в регистрации автомобилей

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Представители МВД сообщили о том, что россияне смогут регистрировать новые автомобили в автосалонах, не посещая специально для этого подразделения ГИБДД, передает ТАСС.

В соответствии с законом «О государственной регистрации транспортных средств в России и внесении изменений в отдельные законодательные акты России», который вступает в силу 4 августа 2019 года, контроль за этим процессом будет вести полиция. Будет также установлен «предельный уровень тарифов на услуги специализированных организаций по регистрации транспортных средств» и установлена ответственность должностных лиц за искажение регистрационных данных транспортного средства и его маркировки.

Отмечается, что участие дилеров предусматривается законом только в процессе регистрации новых и ранее не стоявших на учете автомобилей.