Центр Киева перекрыли протестующие автомобилисты

Активисты, которые протестуют против принятых законов о правилах легализации ввезенных из-за границы подержанных транспортных средств, перекрыли центр украинской столицы. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что акция протеста проводится в Киеве и еще 22 областях Украины. Организует массовые митинги общественная организация «АвтоЕвроСила».

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По данным «Киевпастранса», центр украинской столицы заблокирован машинами с иностранными номерами.

«Введено оперативное положение», — отметили в «Киевпастрансе».

Также в агентстве сообщили, что один из протестующих попытался наехать на полицейского.

Информации о задержанных в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что на Украине горняки перекрыли международную трассу.