Три автомобиля столкнулись в районе Дмитровского шоссе

В районе Дмитровского шоссе произошла авария с участием трех автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, передает агентство городских новостей «Москва».

«Утром 13 ноября на 82 км МКАД произошло столкновение трех транспортных средств, никто не пострадал», — рассказали в ведомстве.

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Отмечается, что в результате ДТП не произошло затруднения дорожного движения, только «образовались обычные утренние пробки».

Ранее СМИ сообщили об изменениях системы взыскания штрафов ГИБДД.