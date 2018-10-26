В Приморье задержали обрушившего мост водителя

Представитель администрации Приморья сообщил, что водитель фуры, действия которого, по предварительным данным, привели к обрушению моста, был задержан, передает РИА «Новости».

«В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия, водитель фуры задержан», — сказал представитель местных властей.

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По данным МЧС, предварительной причиной обрушения моста стала фура, которая двигалась по мосту. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в качестве предварительной причины обрушения назвал превышение допустимой нагрузки.

Ранее сообщалось, что Кожемяко прибыл на место ЧП.