В Хабаровском крае в ДТП попал пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Хабаровском крае столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, при этом пострадали три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данными управления МЧС по региону, инцидент произошел на 16 км автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Автобус следовал по маршруту Хабаровск — Ровное, в салоне находились десять человек.

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«По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что автомобиль выехал на пути и столкнулся с поездом на железнодорожном переезде двухпутного перегона Листвянка-Перевлес Московской железной дороги.