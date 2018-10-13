В Подмосковье легковушка насмерть сбила школьника на пешеходном переходе
В деревне Сидорово Ступинского района Подмосковья легковой автомобиль задавил двенадцатилетнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
«Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, насмерть сбил на пешеходном переходе двенадцатилетнего мальчика», — рассказали в ведомственной пресс-службе.
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Подчеркивается, что водитель не скрылся с места происшествия. В данный момент сотрудники МВД его допрашивают.
Ранее сообщалось, что в Иркутске трамвай насмерть задавил первоклассника.