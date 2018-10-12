В Узбекистане перевернулся автобус, пострадали 19 человек

В Узбекистане перевернулся автобус, в котором находились 28 человек. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Как отмечается, инцидент произошел 11 октября в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области. Водитель за рулем Isuzu не справился с управлением, что привело к тому, что автобус съехал в кювет и перевернулся.

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«В результате ДТП три пассажира, получив травмы, госпитализированы, 16 пассажирам оказана медицинская помощь», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автобусов на остановке в Уфе пострадали 12 человек, среди которых — ребенок.