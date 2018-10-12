После аварии в Чувашии возбуждено второе дело

По факту аварии с участием микроавтобуса в Чувашии возбуждено второе уголовное дело, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Следственного комитета (СК) России.

Как отмечается, новое уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Ранее сообщалось, что после аварии в Чувашии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Также стало известно, что водитель грузовика, допустивший столкновение с пассажирской газелью, задержан.