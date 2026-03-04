Граждане четырех стран не смогут получить учебные визы в Великобританию

Правительство Великобритании перестанет выдавать учебные визы гражданам Афганистана, Камеруна, Мьянмы и Судана. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам министра внутренних дел Великобритании Шабаны Махмуд, эти страны «злоупотребили» щедростью Великобритании, поэтому Лондон впервые вводит такой запрет.

Помимо учебных виз граждане Афганистана также не смогут получать рабочие визы.

Махмуд добавила, что граждане именно этих стран активно используют легальные миграционные маршруты как обходной путь для получения убежища. Запрет вступит в силу в четверг, 5 марта.

6 февраля газета The Daily Telegraph писала, что три африканских государства – Демократическая Республика Конго (ДРК), Ангола и Намибия – дали согласие на прием тысяч своих граждан, нелегально находящихся в Великобритании. Соглашение было достигнуто после того, как Лондон пригрозил тотальным запретом на выдачу виз гражданам этих стран.

В ноябре 2025 года Махмуд предупредила, что в случае отказа Киншасы, Луанды и Виндхука от сотрудничества в вопросах миграции, визовые ограничения будут введены для всех категорий граждан, включая дипломатов, политиков и даже глав государств.

Ранее Стармер пообещал ужесточить требования к подаче заявление на рабочие визы.