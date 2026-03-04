Задержанного после ЧС с отоплением мэра Бодайбо арестовали до конца апреля

Обвиненный в превышении полномочий после крупной коммунальной аварии глава города Бодайбо Алексей Ботвин отправлен под домашний арест до 26 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Иркутской области.

Представитель следствия просил арестовать Ботвина, но Бодайбинский городской суд учел характеристики личности обвиняемого и сам характер вменяемых ему правонарушений, в итоге согласившись на меру наказания, не связанную с содержанием под стражей.

Ботвину вменяют превышение должостных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет с ограниченным по времени запретом занимать определенные должности.

Из материалов дела следует, что оно было возбуждено в связи с крупной коммунальной аварией, которая произошла в Бодайбо в январе и стала причиной отключения отопления и водопровода в двух образовательных учреждениях и 141 жилом доме.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пояснял, что из-за обледенения труб в Бодайбо пришлось остановить работу четырех котельных. После этого в городе объявили режим чрезвычайной ситуации локального характера. Потом уровень ЧС пришлось повысить до регионального. Ботвина задержали в конце февраля.

Ранее Следком показал видео задержания мэра Бодайбо.