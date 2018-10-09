Водитель наехавшего на людей троллейбуса в Орле рассказала свою версию случившегося
Наехавшая на людей на остановке в Орле водитель троллейбуса, рассказала, что перед происшествием у нее провалилась педаль.
Видеозапись опубликовал Следственный комитет России на своем канале в YouTube.
«Я поставила троллейбус к бордюру, подъехала, педаль провалилась. Потом она включилась. А тут люди ринулись, маршрутчик подъехал», — отметила женщина.
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По ее словам, дальнейшее она не помнит.
Инцидент произошел на остановке «Дворец спорта» днем 9 октября. Троллейбус сбил стоявших на остановке людей, три человека погибли, двое пострадали.