В Москве произошло ДТП с участием двух мотоциклов и автомобиля
В Москве в районе проспекта Вернадского произошло столкновение двух мотоциклов с легковым автомобилем, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По имеющимся данным, столкновение двух мотоциклов и автомобиля произошло на проезжей части в районе дома 42 по улице Удальцова.
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«В результате аварии травмы получили два мотоциклиста», — сообщил источник в экстренных службах.
Он также добавил, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все причины и обстоятельства инцидента. Пострадавшим оказывают помощь медики.
Ранее сообщалось, что на западе Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода.