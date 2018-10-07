В Москве произошло ДТП с участием двух мотоциклов и автомобиля

В Москве в районе проспекта Вернадского произошло столкновение двух мотоциклов с легковым автомобилем, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По имеющимся данным, столкновение двух мотоциклов и автомобиля произошло на проезжей части в районе дома 42 по улице Удальцова.

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«В результате аварии травмы получили два мотоциклиста», — сообщил источник в экстренных службах.

Он также добавил, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все причины и обстоятельства инцидента. Пострадавшим оказывают помощь медики.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода.