В Одессе обстреляли автомобиль с местным активистом

В Одессе неизвестные обстреляли автомобиль одного из активистов организации «Автомайдан Одесса», мужчина получил ранения. Об этом пишет «Думская».

Инцидент произошел вечером 6 октября на улице Комарова. По словам очевидцев, несколько человек вышли из автомобиля Volkswagen белого цвета и выстрелили из помпового оружия в водителя автомобиля Dodge.

Реклама

Мужчина госпитализирован. По данным издания, у него — непроникающее ранение поясничной области и бедра.

По последней информации портала, стрелявшие задержаны в Белгороде-Днестровском. Им вменяют покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах.