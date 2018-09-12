В Екатеринбурге из автобуса высадили беременную женщину за замечание водителю

Водитель рейсового автобуса в Екатеринбурге отказался продолжать движение после того, как беременная женщина сделала ему замечание. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что конфликт произошел после того, как беременная женщина попросила водителя не говорить по телефону во время движения. После нескольких замечаний мужчина резко отреагировал, зажал ее дверьми и потребовал покинуть салон автобуса. Кондуктор поддержала водителя.

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«Это разве первый раз он разговаривает? Все разговаривают. У вас разве какие-то проблемы были с этим?», — сказала кондуктор.

Подчеркивается, что девушке, находящейся на восьмом месяце беременности, пришлось пешком идти до диагностического центра.

Ранее сообщалось, что в ХМАО кондуктор высадила из автобуса женщину-инвалида с удостоверением.