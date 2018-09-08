В Турции в ДТП с автобусом погибли пять человек

В Турции в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли пять человек. Об этом сообщает Haberturk.

По данным телеканала, авария произошла на участке дороги между Анкарой и Аксараем.

Как отмечается, в настоящее время проходит операция по спасению пострадавших.

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При этом точное количество пострадавших пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения трактора и микроавтобуса в Турции погибли не менее семи человек.

Как отмечалось, при аварии также пострадали 19 человек.