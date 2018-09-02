В США в ДТП с автобусом пострадали 28 человек
В американском штате Гавайи в результате ДТП с участием школьного автобуса пострадали 28 человек. Об этом сообщает Hawaii News.
По данным телеканала, все пострадавшие были госпитализированы с места аварии.
Как отмечается, инцидент произошел в городе Солт-Лейк.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Эквадоре в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли 11 человек.
Как отмечалось, при аварии также пострадали 37 человек.