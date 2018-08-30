Под Курском при столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека

В управлении МВД по Курской области проинформировали о тройном ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, речь идет о столкновении микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля. В результате произошедшего водитель за рулем микроавтобуса погиб на месте, еще четыре человека были доставлены в медицинские учреждения. Среди пострадавших двое детей и водитель легкового автомобиля.

Ранее источник в ГИБДД по Хабаровскому краю сообщил о тройном ДТП, в которое попала машина скорой помощи. Инцидент произошел 29 августа в Хабаровске на пересечении улицы Воронежской и улицы Шелеста. Водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу машине скорой помощи при повороте на зеленый.