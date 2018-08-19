В Приморье произошло ДТП со смертельным исходом

В российском МВД по городу Артем проинформировали о ДТП в Приморском крае, в результате которого погиб один человек и еще десять пострадали. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, около дома №191 на улице Кирова столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Nissan Safari.

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«В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили 9 пассажиров автобуса и 45-летний водитель внедорожника», — говорится в заявлении.

Согласно имеющейся информации, пострадавшие были госпитализированы, а 61-летний водитель автобуса погиб в результате произошедшего.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в МЧС Ставрополья уточнили данные о пострадавших при столкновении автобуса и грузовика.