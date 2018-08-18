Несовершеннолетний мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Подмосковье

В Сергиево-Посадском районе несовершеннолетний мотоциклист погиб в результате столкновения с автомобилем, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей Главного управления ГИБДД.

«На 1 км Западного объезда в Сергиево-Посадском районе 17-летний водитель мотоцикла погиб после столкновения с автомобилем Hyundai. 16-летний пассажир мотоцикла госпитализирован», — сообщили в ГИБДД.

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По словам сотрудников ГИБДД, по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД открестились от драки с 16-летним мотоциклистом, сбившим инспектора.