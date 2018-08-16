В Москве у 26-летнего безработного на парковке отняли 3 млн рублей

ГУ МВД России по Москве ищет подозреваемых в разбойном нападении на мужчину на юго-западе столицы. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером 15 августа в полицию обратился безработный гражданин 1992 г. рождения, который сообщил, что на него напали на парковке торгового центра «РИО» на Ленинском проспекте, д. 109, когда он находился в своем автомобиле.

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«Оперативники выяснили, что по указанному адресу трое неизвестных в масках с прорезями для глаз разбили стекла в принадлежащей потерпевшему машине Ford Focus, распылили неустановленную жидкость из баллончика ему в лицо, после чего под угрозой предмета, похожего на пистолет, открыто похитили сумку, в которой находились 3 млн руб. Злоумышленники скрылись на автомобиле BMW», - сообщили в ведомстве.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело.