В Башкирии пьяная девушка угнала машину, чтобы поехать на свидание в соседнее село

В Башкирии задержана 28-летняя девушка, которая ради свидания с парнем угнала автомобиль. Об этом сообщает МВД республики.

«В Отдел МВД России по Бурзянскому району поступило сообщение об угоне автомобиля «Иж» в селе Старосубхангулово. Владелец сообщил, что транспорт был припаркован возле дома. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Найти автомобиль удалось сотрудникам ГИБДД, которые по горячим следам настигли подозреваемую и задержали ее в соседней деревне Киекбаево. 28-летняя сельчанка, которая находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, рассказала стражам порядка зачем она села за руль чужой машины. По предварительным данным, девушка в тот день созвонилась со своим парнем, который сообщил ей в телефонном разговоре, что хочет с ней встретиться, но ему не на чем преодолеть расстояние в 15 километров. Тогда 28-летняя жительница Старосубхангулово попросила знакомого довезти ее до соседней деревни, но тот отказался. Видимо, желание встретиться с тем, к кому испытываешь нежные чувства, было настолько велико, что девушка запрыгнула в чужой автомобиль и умчалась в соседнее село. Хозяину транспорта, который выбежал из дома, оставалось только наблюдать за тем, как его старенький «Иж» уходит в точку, поднимая придорожную пыль», — отмечается в сообщении ведомства.

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В МВД подчеркнули, что девушке все же удалось встретиться со своим молодым человеком.

«Короткое свидание было прервано сиренами патрульного экипажа ГИБДД, которые застали парочку в салоне чужой машины. Даны признательные показания. Автомобиль в ближайшее время будет возвращен законному владельцу. По факту угона отделением дознания Отдела МВД России по Бурзянскому району возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Урале водитель заявил об угоне автомобиля, чтобы избежать наказания за ДТП.