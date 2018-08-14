Под Астраханью при столкновении двух машин пострадали восемь человек

В результате столкновения двух автомобилей на трассе под Астраханью травмы различной степени тяжести получили восемь человек, в их числе два ребенка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла во вторник, 14 августа, на 550 км трассы Р-22 «Каспий» в Наримановском районе Астраханской области. Отмечается, что Toyota Corolla Spacio выехала на встречную полосу и совершила столкновение с Nissan X-Trail.

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«У 41-летней супруги водителя внедорожника ушиб позвоночника, рваные раны рук и закрытая черепно-мозговая травма. Его сын 2004 года рождения получил аналогичную травму, а также перелом челюсти и тупую травму живота; 9-летняя дочка – гематому глаза», — говорится в сообщении МВД.

Также правоохранители подчеркнули, что оба ребенка были пристегнуты.

Ранее сообщалось, что под Астраханью опрокинулась маршрутка с пассажирами.