Архимандрит попал в смертельное ДТП на встречной полосе под Саратовом

Автомобиль, в котором находился настоятель Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге архимандрит Серафим, стал причиной смертельного ДТП между Балашовским и Аркадакским районами Саратовской области, в результате которого погибла местная жительница, передают «Новости Саратова».

Сообщается, что за рулем автомобиля, в котором находился архимандрит Серафим, сидел 25-летний водитель, который не справился с управлением, в результате чего автомобиль выскочил на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль.

В результате ДТП погибла пассажир автомобиля, 35-летняя женщина, 40-летний водитель был доставлен в больницу с травмами. Архимандрит Серафим и его водитель серьезно не пострадали, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.