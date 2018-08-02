В МВД подтвердили ряд нарушений со стороны полиции на посту ДПС под Кущевкой

В Главном управлении собственной безопасности МВД России подтвердили наличие ряда нарушений в работе сотрудников ДПС на посту под Кущевкой. Сведения содержатся в ответе на депутатский запрос Ярослава Нилова. Текст документа имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«В связи с публикацией в средствах массовой информации сведений о неправомерных действиях сотрудников дорожно-патрульной службы, Главным управлением МВД России по Краснодарскому краю проведена скрытая проверка несения службы на стационарном посту ДПС «Кущевский». По ее результатам выявлены случаи нарушений должностными лицами органов внутренних дел требований пунктов 197, 200 Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 23.08.2017 № 664, выразившиеся в осмотре транспортных средств без достаточных для этого оснований. При этом акты осмотра транспортных средств и груза не составлялись. Также, в нарушение административного законодательства Российской Федерации досмотр транспортных средств, личный досмотр водителей и пассажиров производился без участия понятых и составления соответствующих протоколов», - говорится в тексте документа за подписью главы ГУСБ МВД России Александра Макарова.

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В ответе также говорится, что по выявленным нарушениям 19.06.2018 назначена служебная проверка. По результатам будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

В другом ответе на запрос Нилова в ГУ МВД России по Краснодарскому краю ведомство заявило, что фактов подбрасывания наркотиков, на что жаловались многие водителей, в ходе проверки не выявлено.

Скандал вокруг поста ДПС на трассе М-4 «Дон» в районе станицы Кущевская возник после многочисленных жалоб водителей, которые обвиняли сотрудников ДПС в подбрасывании в автомобиль наркотиков.