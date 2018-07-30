В Таджикистане в ДТП погибли четыре иностранных туриста

В Таджикистане в результате наезда легкового автомобиля на группу велосипедистов погибли четыре иностранных туриста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, двое из погибших туристов были гражданами США.

Как отмечается, в результате ДТП также пострадали три человека.

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При этом водитель автомобиля, который совершил наезд на велосипедистов, скрылся с места аварии. Для розыска и поимки водителя создана специальная бригада.

Ранее сообщалось, что в Самарской области легковой автомобиль сбил шесть человек.

Как отмечалось, в результате ДТП пострадали четыре ребенка и двое взрослых.