В США 25 человек, включая семерых россиян, обвиняют в мошенничестве с продажей автомобилей

В США 25 человек, среди которых семь россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минюст США.

Согласно сообщению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семеро граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан. Среди обвиняемых также есть граждане США и Турции.

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11 человек были задержаны в рамках этого дела 24 июля Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане.

Отмечается, что в розыске остаются восемь человек, в том числе шестеро россиян.

Согласно обвинению, подозреваемые, изображая продавцов, размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, получали задаток и скрывались. В том числе были созданы подставные фирмы. Ущерб составил около $4,5 млн.

Фигурантам дела может грозить срок заключения до 30 лет.