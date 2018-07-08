Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

В результате ДТП на юго-западе Турции пострадали российские туристы. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По его данным, микроавтобус с россиянами следовал из Мармариса в аэропорт Даламан, расположенный в провинции Мугла. Транспортное средство столкнулось с трактором.

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В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе шестеро российских туристов. Некоторые из них были госпитализированы, другим оказали помощь на месте.

В российском генконсульстве в Анталье сообщили, что проверяют информацию.

«Мы проверяем информацию о ДТП с российскими туристами в провинции Мугла», — сказали в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что в Турции скончался 19-летний житель Ханты-Мансийска.