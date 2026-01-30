В Армении полковые священники будут назначаться Минобороны

Министр обороны Армении Сурен Папикян опубликовал приказ, которым официально прекращается деятельность руководителя Духовной службы Вооруженных сил Республики Армения (ВС РА) и всех священнослужителей, назначенных Армянской апостольской церковью (ААЦ), в системе Министерства обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

«С 1 февраля 2026 года прекратить деятельность предводителя Духовной службы ВС РА и священнослужителей, назначенных ААЦ, в системе министерства обороны», — говорится в приказе.

Также в приказе дается поручение Генштабу обеспечить осуществление духовной службы лицами, призванными на обязательную военную службу рядового состава до того, как настоящий приказ вступил в силу.

В течение трех дней Генштабу необходимо разработать предложения по введению новых, не командных военных должностей – старшего полкового священника (в звании майора) и полкового священника (в звании капитана). Ключевым требованием к кандидатам на эти должности станет наличие профильного духовного образования, полученного в ААЦ.

Духовное пастырство в Вооруженных силах Армении было учреждено в ноябре 1997 года по инициативе католикоса Гарегина I и бывшего министра обороны Вазгена Саркисяна.

Ранее власти Армении обвинили священников ААЦ в призывах к свержению власти.