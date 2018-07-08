В ДТП под Орлом попал автобус с украинскими номерами, есть погибшие

Источник в экстренных службах Орловской области рассказал о ДТП, в которое попал автобус с украинскими номерами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел около 6.00 в Орле на улице Итальянская. В ДТП попали фура и автобус с украинскими номерами.

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«Два человека погибли, четверо госпитализированы», — рассказал источник.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали граждане Украины.

Ранее сообщалось, что депутат украинской Рады от Радикальной партии Дмитрий Линько стал участником ДТП в Кировоградской области. По словам очевидцев, Линько ехал во внедорожнике вместе с водителем, который не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.